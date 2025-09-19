Cleto Munari & Friends a Milano | quando il gioiello diventa opera d’arte

Milano torna ad essere palcoscenico dell’eleganza e della creatività: il 22 settembre, nella sede di Finarte in via dei Bossi 2, andrà in scena un’asta che celebra il genio visionario di Cleto Munari. Designer poliedrico e instancabile sperimentatore, Munari ha saputo trasformare il gioiello in una creazione artistica, capace di intrecciare architettura, design e poesia. Il catalogo, curato da Clara Arata e Filippo Maria Fiorini Rogai, raccoglie oltre cento lotti tra anelli, collane, bracciali ed earcuff, ciascuno concepito come una vera e propria opera d’arte in miniatura da indossare. Creazioni audaci e ironiche, nate negli anni Ottanta dalla collaborazione con grandi protagonisti del Novecento come Ettore Sottsass, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, Gio Ponti, Vico Magistretti e Achille Castiglioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

