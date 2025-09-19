Clementoni | tecnologia nei giochi ma al servizio del bambino

Milano, 19 set. (askanews) - I giochi e il rapporto con la società è i cambiamenti di costume. Tra le aziende che hanno preso parte al Press Day di Assogiocattoli c'è anche Clementoni, storico brand del settore, che oggi si sta confrontando con le innovazioni tecnologiche, ovviamente molto impattanti anche nel mondo dei giochi. "La tecnologia nel nostro settore - ha detto ad askanews Giovanni Clementoni, amministratore delegato della Clementoni SPA - è stata sempre in qualche maniera presente e trainante. Il gioco attraverso la tecnologia si è sempre attualizzato, anche se poi di fondo il giocattolo rimane sempre a svolgere la stessa funzione ludica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net