Clayface svela il primo legame ufficiale con Batman sul set del film
anticipazioni e dettagli sulla produzione di Clayface. Le immagini dal set di Clayface hanno svelato interessanti Easter Egg legati all’ universo DC, con riferimenti che coinvolgono sia i personaggi storici, come i Flying Graysons, sia elementi iconici come il Principe Clown del Crimine di Gotham City. La pellicola, ancora avvolta nel mistero, presenta pochi dettagli ufficiali riguardo alla sua ambientazione temporale, lasciando aperte ipotesi tra un’epoca contemporanea e un passato remoto rispetto alle vicende di Batman. Un elemento chiave emerso dalle foto di scena è il riferimento al Wayne Community Center, che suggerisce una connessione tra la famiglia Wayne e le dinamiche sociali di Gotham. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Con l'attesa per il film dedicato a Clayface nel 2026, emergono nuove info
Le riprese del nuovo film DCU a Liverpool mostrano Gotham City e confermano che Clayface non farà parte dell'universo di The Batman di Matt Reeves.
Questo poster non sembra vecchio di dieci anni, il che suggerisce che Clayface sia ambientato nel passato di Gotham City o che Dick ...