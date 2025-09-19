Clayface | il primo riferimento ufficiale a Batman sul set del film!

Le foto dal set di Clayface hanno mostrato alcuni intriganti Easter Egg del DCU, che si tratti dei Flying Graysons o del Principe Clown del Crimine di Gotham City. È stato rivelato molto poco su Clayface, incluso se sia ambientato ai giorni nostri o forse anche molto prima che Batman proteggesse la sua casa. Sebbene quest’ultima foto dal set non offra alcun chiarimento, presenta il nostro primo accenno alla famiglia Wayne nel DCU. Come potete vedere qui, è stato avvistato il “ Wayne Community Center “, il che suggerisce che questa versione del Crociato Incappucciato – o almeno sua madre e suo padre – abbia un interesse personale nell’aiutare la classe operaia di Gotham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it