Clayface | il primo riferimento ufficiale a Batman sul set del film!
Le foto dal set di Clayface hanno mostrato alcuni intriganti Easter Egg del DCU, che si tratti dei Flying Graysons o del Principe Clown del Crimine di Gotham City. È stato rivelato molto poco su Clayface, incluso se sia ambientato ai giorni nostri o forse anche molto prima che Batman proteggesse la sua casa. Sebbene quest’ultima foto dal set non offra alcun chiarimento, presenta il nostro primo accenno alla famiglia Wayne nel DCU. Come potete vedere qui, è stato avvistato il “ Wayne Community Center “, il che suggerisce che questa versione del Crociato Incappucciato – o almeno sua madre e suo padre – abbia un interesse personale nell’aiutare la classe operaia di Gotham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Clayface: foto dal set rivelano il primo sguardo a un villain e (forse) allo stesso Clayface
Clayface, sul set c'è il simbolo di The Batman di Robert Pattinson! Ma parla James Gunn Dopo il leak del riferimento al primo Robin sul set di Clayface, una nuova foto arrivata online in queste ore dal dietro le quinte del film DC Studios ambientato nel DCU ha
Clayface, sul set c'è il simbolo di The Batman di Robert Pattinson! Ma parla James Gunn; Clayface: sul set DCU c'è un chiaro riferimento al primo Robin di Batman!; Clayface: le nuove foto anticipano il Pinguino e una mitica location di Gotham City.
Clayface: sul set DCU c'è un chiaro riferimento al primo Robin di Batman! - Sembra che il nuovo film del DCU di James Gunn conterrà parecchi riferimenti a Batman e al mondo di Gotham City.
Clayface, ci sarà anche Robin nel film? Dal set del cinecomic arriva un indizio - Le riprese di Clayface sono attualmente in corso e dal set del cinecomic arrivano piccoli indizi su cosa potremmo aspettarci dal film.