Classifica FIMI dal 12 al 18 settembre 2025
Come ogni venerdì, è tempo di scoprire gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dell’ultima settimana, dal 12 al 18 settembre 2025. Non si registra nessun cambio al primo posto degli album e dei singoli, dove continua a dominare incontrastato Olly con Tutta vita e Questa domenica. Leggero avanzamento, invece, per Annalisa e Marco Mengoni, che entrano nella Top 10 singoli con Piazza San Marco. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Banfy feat. Sheridan – Bam bam. Baby Gang, El Alfa, Omega e Roberto Ferrante – Kriminal. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: classifica - fimi
Classifica FIMI, Fabri Fibra subito alla #1 degli album
Classifica FIMI, Anna inarrestabile con Désolée
Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio
La classifica Fimi dei singoli, non è fatta di singoli #FrancescoSansone #speaker #classifica #fimi Vai su Facebook
Olly con “Tutta vita” si conferma al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia - X Vai su X
Olly con “Tutta vita” si conferma al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia; Classifica FIMI: Alfa si riprende la prima posizione, Anna seconda e Brancale-Amoroso medaglia di bronzo; Disco di diamante per Sirio, Lazza è il primo rapper a ottenerlo.
Classifica FIMI dal 12 al 18 settembre 2025 - Gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 12 a giovedì 18 settembre 2025 ... Scrive davidemaggio.it