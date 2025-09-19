Come ogni venerdì, è tempo di scoprire gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dell’ultima settimana, dal 12 al 18 settembre 2025. Non si registra nessun cambio al primo posto degli album e dei singoli, dove continua a dominare incontrastato Olly con Tutta vita e Questa domenica. Leggero avanzamento, invece, per Annalisa e Marco Mengoni, che entrano nella Top 10 singoli con Piazza San Marco. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Banfy feat. Sheridan – Bam bam. Baby Gang, El Alfa, Omega e Roberto Ferrante – Kriminal. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 12 al 18 settembre 2025