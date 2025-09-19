Classica grandi solisti al Palazzo ducale

Grandi solisti della classica giungeranno a Urbino per suonare nelle antiche sale del Palazzo Ducale: parte domenica la settima edizione del “Festival Musica da Camera“, la rassegna diretta dalla violinista Cecilia Cartoceti organizzata in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche. "È la prima rassegna ad essere ospitata con regolarità nel palazzo – spiega il funzionario Stefano Brachetti – e siamo lieti prosegua da sette anni: portare nelle nostre sale museali la musica da camera con esecutori di primo livello significa ridare a questi ambienti una delle funzioni per cui sono stati pensati e costruiti dai Duchi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classica, grandi solisti al Palazzo ducale

In questa notizia si parla di: classica - grandi

Pizza romana, classica e pizza fritta napoletana: Polselli conquista le due grandi associazioni

Presentato a #Milano il Grande #Weekend de #IlLombardia, che sabato 11 e domenica 12 ottobre chiuderà la #stagione di grandi eventi a due ruote organizzati da RCS Sports & Events. Si parte con La Classica delle Foglie Morte, ultima Classica Monumento - facebook.com Vai su Facebook

Classica, grandi solisti al Palazzo ducale; Weekend di Racconti sonori a Palazzo Chigi, dal 19 al 21 settembre; Camerata Musicale Barese, presentata la stagione 2025/2026: Intreccio fra grandi classici e nuove narrazioni.

Musica classica e concerti. Grandi ospiti internazionali - Il piano è quello di far diventare Fermo città della musica classica, educando il pubblico e portando in città i grandi nomi internazionali. Da ilrestodelcarlino.it

Gog, tre concerti per far incontrare gli autori di oggi con i grandi classici - La Gog torna, sia pure provvisoriamente, alle origini, agli anni in cui, in ossequio al suo nome, aveva effettivamente un’orchestra e le sue stagioni erano rigorosamente “sinfoniche”. Lo riporta genova.repubblica.it