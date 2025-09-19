Andrea, dopo il bronzo agli Europei indoor in Olanda, mette le ali e con un balzo da 17,64 (primato personale) è secondo solo al campionissimo Pichardo. "Felice per lui. Ora l'Italia ha i migliori triplisti al mondo", dice il compagno Andy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Clamoroso a Tokyo: ti aspetti Diaz, ecco Dallavalle! Capolavoro d'argento nel triplo