Clamoroso a Tokyo | ti aspetti Diaz ecco Dallavalle! Capolavoro d' argento nel triplo
Andrea, dopo il bronzo agli Europei indoor in Olanda, mette le ali e con un balzo da 17,64 (primato personale) è secondo solo al campionissimo Pichardo. "Felice per lui. Ora l'Italia ha i migliori triplisti al mondo", dice il compagno Andy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Mi sento uno schifo": disastro-Tamberi a Tokyo. Clamoroso flop anche di Jacobs
