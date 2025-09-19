Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto

Tempo di lettura: < 1 minuto Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti all’ingresso del Tribunale per i Minorenni di Napoli.Intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi in scooter ha inscenato una dimostrazione di vicinanza ad un giovane, detenuto nel centro di prima accoglienza, nella stessa sede della struttura giudiziaria e a pochi passi dalla stazione Carabinieri di Capodimonte. A intervenire proprio i militari della caserma vicina. All’arrivo della pattuglia, i ragazzi si sono dileguati ma uno di questi, per guadagnarsi la fuga, ha investito un carabiniere per poi perdere il controllo dello scooter. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto

In questa notizia si parla di: clacson - grida

Grida e clacson per celebrare un detenuto: investito un carabiniere

Tribunale per i Minorenni di Napoli, grida e clacson per giovane detenuto

A Napoli, intorno all'1:30, la quiete notturna è stata interrotta da un forte concerto di clacson e grida. #babygang #colliaminei #cronacadinapoli #quartierinapoli #quartierispagnoli #social #storie - X Vai su X

Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto; Napoli, inneggiano all'amico detenuto nel centro di accoglienza, clacson e grida davanti al Tribunale per i Minorenni: un arresto; Grida e clacson per celebrare un detenuto: investito un carabiniere.

Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto - Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti all'ingresso del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Si legge su ansa.it

Colli Aminei, notte di clacson e solidarietà per un detenuto: un arresto - NAPOLI — Scene di tensione nella notte tra le strade di Colli Aminei, dove un gruppo di giovani ha inscenato una rumorosa protesta davanti al Tribunale Colli Aminei, notte di clacson e solidarietà per ... Secondo marigliano.net