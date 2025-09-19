Civate per la ciclopedonale verso la chiusura | entro fine anno la Porta dei Laghi sulla Statale 36

Buone notizie per chi aspetta la nuova ciclovia di Isella: il cantiere si avvia verso la conclusione. Il sindaco di Civate Angelo Isella ha fatto il punto sui tempi durante il sopralluogo di venerdì 19 settembre con il sottosegretario regionale Mauro Piazza, annunciando date precise per il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Civate, per la ciclopedonale verso la chiusura: entro fine anno la "Porta dei Laghi" sulla Statale 36

