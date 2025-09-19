City–Napoli Politano capitano vero | guida e crolla stremato
Politano, cuore da capitano. L’eroe inatteso della notte di Manchester. Doveva essere la notte del ritorno di Re Kevin, ma nel buio di una sconfitta onorevole, la scena se l’è presa un altro. Un ragazzo che di mestiere farebbe l’attaccante, ma che all’Etihad Stadium ha fatto tutto: il terzino, il mediano, il lottatore e, alla fine, il capitano. La notte di Manchester, per il Napoli, ha avuto il volto e il cuore immenso di Matteo Politano. Capitano per Caso, Leader per Davvero. Quando Di Lorenzo viene espulso, la fascia finisce quasi naturalmente sul suo braccio. E da quel momento, la sua leadership si moltiplica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: city - napoli
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Moviola #City-#Napoli: arbitro da incubo. C'era un fallo di #Haaland sul rosso - X Vai su X
Il pagellone di Manchester City - Napoli, siete d’accordo #napoli Vai su Facebook
Politano da leader vero. Prestazione gigantesca per l’esterno che si è ritrovato la fascia al braccio onorandola - Prestazione gigantesca per l’esterno che si è ritrovato la fascia al braccio onorandola ... Scrive ilnapolionline.com
Napoli, Politano da leader vero: sale in cattedra poi esce sfinit - Doveva essere la serata di Kevin De Bruyne e del suo gran ritorno a Manchester, ma è stata - Come scrive msn.com