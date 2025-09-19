Politano, cuore da capitano. L’eroe inatteso della notte di Manchester. Doveva essere la notte del ritorno di Re Kevin, ma nel buio di una sconfitta onorevole, la scena se l’è presa un altro. Un ragazzo che di mestiere farebbe l’attaccante, ma che all’Etihad Stadium ha fatto tutto: il terzino, il mediano, il lottatore e, alla fine, il capitano. La notte di Manchester, per il Napoli, ha avuto il volto e il cuore immenso di Matteo Politano. Capitano per Caso, Leader per Davvero. Quando Di Lorenzo viene espulso, la fascia finisce quasi naturalmente sul suo braccio. E da quel momento, la sua leadership si moltiplica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - City–Napoli, Politano capitano vero: guida e crolla stremato