City – Napoli il messaggio di David Neres non lascia dubbi

Al termine della sfida contro i Citizens, l’esterno brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita e sullo Scudetto vinto lo scorso Maggio: ecco le sue parole. Non è andato come si sperava il debutto nella nuova formula della Champions League, dopo un anno di assenza dai riflettori europei. La gara dell’Etihad, però, è stata compromessa dall’espulsione del capitano Giovanni Di Lorenzo al 20esimo minuto di gioco. La squadra campione d’Italia, però, ha tutte le carte in regola per rifarsi dall’amara sconfitta, e passare la League phase. Da segnalare le parole di David Neres, al termine della gara d’esordio in Champions League: ha ricordato lo Scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

