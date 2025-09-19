City – Napoli il messaggio di David Neres non lascia dubbi
Al termine della sfida contro i Citizens, l’esterno brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita e sullo Scudetto vinto lo scorso Maggio: ecco le sue parole. Non è andato come si sperava il debutto nella nuova formula della Champions League, dopo un anno di assenza dai riflettori europei. La gara dell’Etihad, però, è stata compromessa dall’espulsione del capitano Giovanni Di Lorenzo al 20esimo minuto di gioco. La squadra campione d’Italia, però, ha tutte le carte in regola per rifarsi dall’amara sconfitta, e passare la League phase. Da segnalare le parole di David Neres, al termine della gara d’esordio in Champions League: ha ricordato lo Scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, De Bruyne: "Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola"
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Conte – Guardiola dubbi e incertezze | le ultime sulle probabili formazioni.
Il Manchester City manda un messaggio a De Bruyne e al Napoli dopo l'annuncio: un gesto di classe