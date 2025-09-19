City-Napoli cosa ha detto Conte sull’espulsione e sul cambio di De Bruyne
Manchester (Regno Unito), 18 settembre 2025 – Comincia con un ko la stagione di Champions League del Napoli, che perde 2-0 in casa del Manchester City. Una sconfitta che lascia non poco rammarico ai campioni d’Italia, in grado nel primo spicchio di gara di mettere apprensione ai Citizens prima con Spinazzola e poi con Beukema, su cui Donnarumma ha compiuto un intervento provvidenziale. L’espulsione di Di Lorenzo al 21’ ha però rappresentato la svolta decisiva della gara. Con l’inferiorità numerica – che ha peraltro costretto mister Antonio Conte a togliere De Bruyne (acclamatissimo dal pubblico di casa e salutato con grande calore dai suoi ex compagni) per inserire Olivera per avere maggior copertura – la manovra del City ha infatti acquistato sempre più vigore, trasformandosi in un vero e proprio assedio, a cui i partenopei hanno saputo fare fronte con grande coraggio almeno fino al 55’, quando Haaland di testa ha insaccato l’1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: city - napoli
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Moviola #City-#Napoli: arbitro da incubo. C'era un fallo di #Haaland sul rosso - X Vai su X
Nel corso della conferenza stampa post City-Napoli, a Conte gli viene chiesto un parere sull’arbitraggio: questa la risposta dell’allenatore #SSCNapoli #CityNapoli #SpazioNapoli Vai su Facebook
Man City-Napoli LIVE; Manchester City-Napoli, come è andato il ritorno di De Bruyne all'Etihad: striscioni, cori e pochi minuti; Il Napoli in 10 col City cede sotto i colpi di Haaland e Doku: rivivi la diretta.
City-Napoli, cosa ha detto Conte sull’espulsione e sul cambio di De Bruyne - Il tecnico parla dopo la sconfitta a Manchester in Champions League: “C’è amaro in bocca, grande atteggiamento dei ragazzi” ... Segnala sport.quotidiano.net
Champions League, Manchester City-Napoli, moviola: il rosso che ha cambiato la gara, cosa è successo con De Bruyne - La prova dell’arbitro Zwayer nella prima giornata della phase di Champions League Manchester City- Si legge su sport.virgilio.it