City implacabile Haaland e Doku condannano il Napoli in Champions

Il debutto europeo del Napoli di Antonio Conte si trasforma in una notte amara: all’Etihad Stadium, il Manchester City di Pep Guardiola vince 2-0 grazie ai colpi di Erling Haaland e Jérémy Doku, approfittando dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo per incamerare i primi tre punti nel girone. Brividi europei all’Etihad Avvolto in un frastuono di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - City implacabile, Haaland e Doku condannano il Napoli in Champions

