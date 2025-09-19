Lo scorso anno, per la seconda edizione, furono oltre seimila le persone che, nell’arco dei tre giorni, riempirono la tribuna del campo Squarcia. Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso e si punta a migliorare ulteriormente il numero degli spettatori per un evento che ormai è divenuto un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. Si tratta del Concorso ippico di salto a ostacoli ‘Città di Ascoli’, che da oggi a domenica richiamerà in città il gotha dell’equitazione. Organizzato grazie al supporto, tra gli altri, del Comune di Ascoli e della Federazione Italiana Sport Equestri, l’appuntamento è stato ideato dalla ‘BB Equestrian’ diretta dall’ascolano Simone Panichi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Città di Ascoli, emozioni allo Squarcia"