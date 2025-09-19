Città di Ascoli emozioni allo Squarcia
Lo scorso anno, per la seconda edizione, furono oltre seimila le persone che, nell’arco dei tre giorni, riempirono la tribuna del campo Squarcia. Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso e si punta a migliorare ulteriormente il numero degli spettatori per un evento che ormai è divenuto un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. Si tratta del Concorso ippico di salto a ostacoli ‘Città di Ascoli’, che da oggi a domenica richiamerà in città il gotha dell’equitazione. Organizzato grazie al supporto, tra gli altri, del Comune di Ascoli e della Federazione Italiana Sport Equestri, l’appuntamento è stato ideato dalla ‘BB Equestrian’ diretta dall’ascolano Simone Panichi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
