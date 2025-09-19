Cisl Fp Catania incontra i lavoratori di Acireale per affrontare temi di sicurezza e welfare

Giornata di confronto al Comune di Acireale: la Cisl Fp Catania ha organizzato due assemblee che hanno fatto emergere un quadro di profondo malcontento tra polizia locale e personale comunale, con rivendicazioni precise e la richiesta di interventi immediati da parte dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Acireale, la Cisl al Comune: “Chieste risposte chiare sui dipendenti” - ACIREALE – Giornata di confronto al Comune di Acireale: la CISL FP Catania ha organizzato due assemblee che hanno fatto emergere un quadro di profondo malcontento tra polizia locale e personale ... Lo riporta livesicilia.it

