Cisgiordania l’Anp arresta Harb | sospettato di esser la mente per l’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982

Mahmoud Khader Abed Adra, conosciuto come Hicham Harb è stato arrestato in Cisgiordania dalle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese. Harb è sospettato di essere uno dei responsabili, nonché la mente, dell’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982 in cui perse la vita il piccolo Stefano Gaj Taché e dell’altro assalto che nello stesso anno uccise sei persone a Parigi. «La notizia che tutti aspettavamo». «È la notizia che tutti aspettavamo. È stato arrestato Hicham Harb, sospettato di essere la mente dell’attentato alla Sinagoga del 1982 in cui fu ucciso il piccolo Stefano Gaj Taché e feriti decine di ebrei, e poi anche della strage di Parigi al ristorante ebraico Jo Goldenberg. 🔗 Leggi su Open.online