Circle scommette su Hyperliquid | stablecoin nativa e un investimento strategico nel token HYPE

Periodicodaily.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circle annuncia una partnership con Hyperliquid: USDC sarà integrata sulla rete e l’azienda investe nel token di protocollo HYPE. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

circle scommette su hyperliquid stablecoin nativa e un investimento strategico nel token hype

© Periodicodaily.com - Circle scommette su Hyperliquid: stablecoin nativa e un investimento strategico nel token HYPE

In questa notizia si parla di: circle - scommette

Hyperliquid sceglie Native Markets: duro colpo per Circle? Crypto mondo in evoluzione!; Hyperliquid lancia la stablecoin USDH e ridefinisce il potere nella DeFi; Circle lancerà USDC nativo e CCTP V2 su Hyperliquid mentre arrivano le offerte USDH.

circle scommette hyperliquid stablecoinHyperliquid e la GUERRA per USDH: chi controllerà la nuova stablecoin? - Guai per Circle, mentre qualcuno potrebbe chiudere un importante affare. Scrive criptovaluta.it

circle scommette hyperliquid stablecoinHyperliquid sceglie Native Markets: duro colpo per Circle? Crypto mondo in evoluzione! - Sarà Native Markets a emettere USDH, quella che sarà la stablecoin ufficiale di Hyperliquid. Come scrive criptovaluta.it

Cerca Video su questo argomento: Circle Scommette Hyperliquid Stablecoin