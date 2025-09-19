Cipro | esercitazioni navali e aeree di Francia Grecia e Italia
Navi da guerra e aerei provenienti da Francia, Grecia, Italia e Cipro hanno completato un’ esercitazione marittima della durata di una settimana al largo della costa meridionale di Cipro. Le navi da guerra sono state avvistate nel Mediterraneo intorno all’isola, mentre elicotteri e jet da combattimento solcavano i cieli. Le esercitazioni si sono concentrate su missioni di ricerca e soccorso, operazioni antisommergibile e guerra cibernetica. L’obiettivo dell’esercitazione è rafforzare la cooperazione e migliorare l’interoperabilità delle forze armate dei quattro Paesi, per rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
