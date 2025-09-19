Cinzia Turli è la nuova coordinatrice del gruppo donne Minerva di Federmanager Abruzzo e Molise

Cinzia Turli è stata designata come nuova coordinatrice del gruppo Donne Minerva di Federmanager Abruzzo e Molise.Il gruppo Donne Minerva è un organismo nato per sostenere lo sviluppo della dirigenza femminile attraverso l’affermazione delle donne in ambiti sociali e istituzionali. La nuova guida. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

