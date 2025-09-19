Cinque pole ma nessuna coppa in Azerbaigian per le Rosse Vasseur | Gara cittadina imprevedibile lavoriamo sui dettagli Zero podi a Baku Cavallino in lotta col tabù E a Maranello altri tecnici preparano le valigie

Ci sono statistiche che fanno male. Eccone una fresca fresca, a proposito della Signora in Rosso. A Baku, dove oggi si riaccendono i motori della Formula Uno, in otto edizioni la Ferrari vanta 0 vittorie. Ma anche, paradossalmente, 5 pole position, 4 con Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024) e una con Sebastian Vettel (2018). In breve. Credo si tratti di una statistica senza precedenti, cioè non riscontrabile su altri scenari. Una macchina (quattro volte con lo stesso pilota!) dominante sul giro secco e poi sempre sconfitta in gara. Gli azeri ormai saranno convinti che a Maranello sappiano confezionare monoposto buone giusto per una tornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

