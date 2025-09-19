Cinque pole ma nessuna coppa in Azerbaigian per le Rosse Vasseur | Gara cittadina imprevedibile lavoriamo sui dettagli Zero podi a Baku Cavallino in lotta col tabù E a Maranello altri tecnici preparano le valigie
Ci sono statistiche che fanno male. Eccone una fresca fresca, a proposito della Signora in Rosso. A Baku, dove oggi si riaccendono i motori della Formula Uno, in otto edizioni la Ferrari vanta 0 vittorie. Ma anche, paradossalmente, 5 pole position, 4 con Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024) e una con Sebastian Vettel (2018). In breve. Credo si tratti di una statistica senza precedenti, cioè non riscontrabile su altri scenari. Una macchina (quattro volte con lo stesso pilota!) dominante sul giro secco e poi sempre sconfitta in gara. Gli azeri ormai saranno convinti che a Maranello sappiano confezionare monoposto buone giusto per una tornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cinque - pole
Charles #Leclerc si presenta a Baku con un record particolare: quattro pole position consecutive senza mai riuscire a trasformarle in vittoria. In totale, delle 27 pole conquistate dal monegasco ha centrato il successo solo in cinque occasioni. La SF25 sembr - facebook.com Vai su Facebook
Cirio ha convocato per le 12,30 la giunta regionale. Ci sarebbe il via libera dell'Università sulla terna. Fine corsa del commissario, avrebbe dovuto restare cinque anni è durato cinque mesi. Il dirigente dell'assessorato Ripa in pole per l'Oirm - X Vai su X
Calcio a 5 le news del week end: La Livorno 10 battuta nella Finale della Coppa Italia di A2/F; nessuna retrocessione per Massa e Prato!!! Le news toscane dal Torneo delle Regioni: l'Under 19 eliminata in semifinale; Cinque pole ma nessuna coppa in Azerbaigian per le Rosse. Vasseur: Gara cittadina imprevedibile, lavoriamo sui dettagli». Zero podi a Baku, Cavallino in lotta col tabù. E a Maranello altri tecnici preparano le valigie.
Cinque pole ma nessuna coppa in Azerbaigian per le Rosse. Vasseur: "Gara cittadina imprevedibile, lavoriamo sui dettagli». Zero podi a Baku, Cavallino in lotta col tabù. E a ... - A Baku, dove oggi si riaccendono i motori della Formula Uno, in otto edizioni la Ferrari vanta 0 vitto ... Da sport.quotidiano.net
Five poles but no cup wins in Azerbaijan for the Ferraris. Vasseur: "Unpredictable city race, we're working on the details." No podiums in Baku, the Prancing Horse struggling ... - Two free practice sessions today in Baku: the first at 10:30 a. Scrive sport.quotidiano.net