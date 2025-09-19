Cinema la Festa di Roma fa 20 anni con Lawrence Panahi Besson
Roma, 19 set. (askanews) - Oltre 150 film da 38 paesi, star come Jennifer Lawrence e Luc Besson che presenteranno rispettivamente "Die My Love" della regista scozzese Lynne Ramsay, con Robert Pattinson e l'atteso nuovo "Dracula". Tante opere prime e titoli italiani oltre ai premi già annunciati al regista iraniano Jafar Panahi e al produttore Lord David Puttnam. La 20esima edizione della Festa del cinema di Roma, che si terrà dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e in altri luoghi della Capitale, darà spazio a tutti i generi e accontenterà tutti i gusti ha assicurato la direttrice artistica Paola Malanga: "Gli spettatori che cerchiamo di attirare possono essere molto diversi", ha detto, "chi va al cinema due volte all'anno o i cinefili, a Roma hanno casa entrambi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
