Cinema in Festa | Tornano gli sconti eccezionali di settembre

Dal 21 al 25 settembre torna Cinema in Festa, la speciale rassegna cinematografica che porta sconti sul costo del biglietto in sala. Giunto oramai alla sua settima edizione, Cinema in Festa tornerà nuovamente a fine settembre dopo un’edizione di giugno ricca, con numeri in fortissima crescita rispetto alla precedente edizione. Pronti per cinque giorni di cinema a prezzi scontati? Beh, date una lettura al comunicato stampa da poco diffuso. AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DI “CINEMA IN FESTA”: 5 GIORNI DI CINEMA A 3,50€ IN TUTTA ITALIA.. Dal  21 al 25 settembre 2025  torna  CINEMA IN FESTA, l’imperdibile appuntamento che porta il grande cinema nelle sale di tutta Italia al prezzo speciale di  3,50€. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

