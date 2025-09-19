Cinema in Festa cinque giorni di film a prezzo ridotto | i cinema aderenti
Alle porte la nuova edizione di “Cinema in Festa”, l’evento che permette di vedere i film al cinema a un prezzo speciale. L’iniziativa è promossa da ANEC e ANICA, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.Cinema in Festa è il progetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: cinema - festa
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Le prime foto da #IoSonoRosaRicci, prequel della serie Mare Fuori, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - sezione Grand Public, in attesa dell'uscita in tutte le sale il 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Re Vai su Facebook
A Roma alla Casa del cinema Festa per i 100 anni di #Camilleri, proiezione di Conversazione su Tiresia, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, a cura di Valentina Alferj e, ancora, a Mantova, l’omaggio del Festivaletteratura con Lella Costa, Luca Crovi e C - X Vai su X
Cinema in Festa: cinque giorni di film a 3,50 euro; Torna Cinema in Festa: per cinque giorni film a 3,50 euro in tutta Italia; “Cinema in Festa”, cinque giorni di film a prezzo ridotto: i cinema aderenti.
“Cinema in Festa”, cinque giorni di film a prezzo ridotto: i cinema aderenti - Alle porte la nuova edizione di “Cinema in Festa”, l’evento che permette di vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Lo riporta genovatoday.it
Cinema in Festa, per cinque giorni film a 3,50 euro anche a Brescia - La settima edizione dell’iniziativa nazionale consente di andare in sala a prezzo scontato dal 21 al 25 settembre: dalla Multisala Oz al Nuovo Eden, tanti i film interessati (e interessanti) ... giornaledibrescia.it scrive