Cinema il regista Paolo Strippoli e l' attore Giulio Feltri ospiti in sala a Bari per presentare La valle dei sorrisi

Sabato 20 settembre, al Multicinema Galleria di Bari, saranno ospiti in sala il regista pugliese Paolo Strippoli e l’attore Giulio Feltri (al suo esordio cinematografico), per presentare il film «La valle dei sorrisi», una produzione Vision Distribution, Fandango e Nightswim, e presentato in. 🔗 Leggi su Baritoday.it