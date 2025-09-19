Cinema il regista Paolo Strippoli e l' attore Giulio Feltri ospiti in sala a Bari per presentare La valle dei sorrisi
Sabato 20 settembre, al Multicinema Galleria di Bari, saranno ospiti in sala il regista pugliese Paolo Strippoli e l’attore Giulio Feltri (al suo esordio cinematografico), per presentare il film «La valle dei sorrisi», una produzione Vision Distribution, Fandango e Nightswim, e presentato in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
L’horror secondo Paolo Strippoli - Con il suo nuovo film 'La valle dei sorrisi', il regista pugliese classe 1989 ridefinisce i confini del genere: un thriller psicologico che usa i codici dell'horror (e della fiaba) per parlare di dolo ... Segnala rollingstone.it
La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore. La recensione - Leggi su Sky TG24 l'articolo La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore. Riporta tg24.sky.it