Cinema breve La rassegna è sul Garda
"Opere che documentano il presente, perché solo comprendendo ciò che ci circonda possiamo iniziare a immaginare e a rendere possibile ciò che verrà". Così Matteo Delai presenta il Desenzano Film Festival, in qualità di direttore artistico. La settima edizione della Mostra internazionale di cinema breve torna sino al 28 settembre sui lidi della capitale del Garda, in una extended version mai così ampia. Non solo proiezioni ma mostre, laboratori, masterclass, aperitivi e grandi feste, dibattiti e un omaggio, a pochi mesi dalla scomparsa, a David Lynch a cui quest’anno spetta la sezione Fuori concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cinema - breve
Pop Corn Festival del Corto 2025: torna a Monte Argentario l’appuntamento con il grande cinema breve
Concorto 2025: il cinema breve internazionale torna a Pontenure con la 24esima edizione
Il grande cinema breve torna a Rocchetta Sant’Antonio con Ettore Bassi e la musica di Francesca Circiello
Acqui Terme. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre torna il Corte dei Corti Film Festival, giunto alla sua quarta edizione. La rassegna si svolgerà tra Acqui Terme (Cinema Sala Kaimano), Montabone e Bistagno, con tre giorni dedicati al cinema breve, tra pr - facebook.com Vai su Facebook
Tra partenze e arrivi, la stazione milanese diventerà per la notte tra il 19 e il 20 settembre una sala (per soli 81 spettatori) di cinema breve - X Vai su X
Cinema breve. La rassegna è sul Garda - "Opere che documentano il presente, perché solo comprendendo ciò che ci circonda possiamo iniziare a immaginare e a ... Segnala msn.com