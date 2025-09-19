"Opere che documentano il presente, perché solo comprendendo ciò che ci circonda possiamo iniziare a immaginare e a rendere possibile ciò che verrà". Così Matteo Delai presenta il Desenzano Film Festival, in qualità di direttore artistico. La settima edizione della Mostra internazionale di cinema breve torna sino al 28 settembre sui lidi della capitale del Garda, in una extended version mai così ampia. Non solo proiezioni ma mostre, laboratori, masterclass, aperitivi e grandi feste, dibattiti e un omaggio, a pochi mesi dalla scomparsa, a David Lynch a cui quest’anno spetta la sezione Fuori concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinema breve. La rassegna è sul Garda