Cina-USA | Xi e Trump hanno colloqui telefonici

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha avuto dei colloqui telefonici con il presidente statunitense Donald Trump. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

