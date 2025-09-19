Cina-USA | Xi e Trump hanno colloqui telefonici

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha avuto dei colloqui telefonici con il presidente statunitense Donald Trump. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-USA: Xi e Trump hanno colloqui telefonici

