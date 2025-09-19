Cina | Shanxi ospita Pingyao International Photography Festival
Dei fotografi parlano alla 25ma edizione del Pingyao International Photography Festival (PIP) nell’antica cittadina di Pingyao a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 19 settembre 2025. L’evento ha preso il via oggi, esponendo le opere di oltre 5.000 fotografi provenienti dalla Cina e dall’estero. Delle persone ammirano le fotografie alla 25ma edizione del Pingyao International Photography Festival (PIP) nell’antica cittadina di Pingyao a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 19 settembre 2025. L’evento ha preso il via oggi, esponendo le opere di oltre 5. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - shanxi
Cina: Shanxi, cascata di Hukou sul fiume Giallo
Nel cuore della Cina settentrionale, #Pingyao si affaccia sulla grande pianura dello Shanxi come un museo vivente della Cina imperiale. Il suo centro storico, patrimonio UNESCO, è rimasto miracolosamente intatto, nonostante le trasformazioni dell’epoca mo Vai su Facebook
Pingyao International Film Festival 2023 – Presentazione; Cina: Shanxi ospita Pingyao International Photography Festival.
Cina: la provincia dello Shanxi aumenta la produzione di carbone - La provincia cinese dello Shanxi, ricca di carbone, ha registrato una produzione di carbone grezzo di 756,44 milioni di tonnellate nei primi sette mesi di quest'anno, segnando un ... Lo riporta milanofinanza.it
Cina: aumenta estrazione di metano nello Shanxi (Xinhua) - La provincia cinese dello Shanxi, ricca di carbone, ha estratto 3,07 miliardi di metri cubi di metano nei primi tre mesi del 2024, un aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente, ... Riporta milanofinanza.it