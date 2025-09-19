Dei fotografi parlano alla 25ma edizione del Pingyao International Photography Festival (PIP) nell’antica cittadina di Pingyao a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 19 settembre 2025. L’evento ha preso il via oggi, esponendo le opere di oltre 5.000 fotografi provenienti dalla Cina e dall’estero. Delle persone ammirano le fotografie alla 25ma edizione del Pingyao International Photography Festival (PIP) nell’antica cittadina di Pingyao a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 19 settembre 2025. L’evento ha preso il via oggi, esponendo le opere di oltre 5. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Shanxi ospita Pingyao International Photography Festival