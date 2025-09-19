Cina | Shanghai Valeo apre nuovo stabilimento loda ambiente imprenditoriale favorevole

Valeo ha inaugurato un nuovo stabilimento produttivo a Shanghai, sottolineando l’efficienza dell’ambiente imprenditoriale cinese e il sostegno agli investimenti esteri. L’amministratore delegato Christophe Perillat ha affermato che il progetto e’ avanzato a una “velocita’ straordinaria” e ha ribadito l’impegno a investire a lungo termine in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652954265295422025-09-19cina-shanghai-valeo-apre-nuovo-stabilimento-loda-ambiente-imprenditoriale-favorevole Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shanghai, Valeo apre nuovo stabilimento, loda ambiente imprenditoriale favorevole

In questa notizia si parla di: cina - shanghai

Cina: Shanghai registra aumento di visitatori stranieri

Cina: Toyota avvia lavori per nuovo impianto EV a Shanghai

Cina: esploriamo negozio sulla cultura rossa piu’ trendy di Shanghai

Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente. Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio. Chieti presente con realtà economiche del territorio. Febo e Relmi (Confimi): “Con la Cina un legame consolidato” Il 15 settembre 2025, Shangh Vai su Facebook

Brembo, nuovo centro di innovazione a Shanghai: focus su software, data science e IA - MILANO – Brembo accelera su innovazione e tecnologia e apre un il sui primo laboratorio tecnologico in Asia a Shanghai, in Cina. Si legge su repubblica.it

Cina, apre Legoland Shanghai: il più grande del mondo - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Scrive video.sky.it