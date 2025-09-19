L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (SCIO) tiene una conferenza stampa per presentare il libro bianco intitolato “Linee guida del Partito comunista cinese per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati” a Pechino, capitale della Cina, oggi 19 settembre 2025. Questa foto, scattata oggi 19 settembre 2025, mostra delle copie del libro bianco intitolato “Linee guida del Partito comunista cinese per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati” pubblicato dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (SCIO). Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: SCIO presenta in conferenza stampa libro bianco su Xinjiang