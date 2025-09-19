Tra gli atleti a cui sarebbero stati rubati dati del cervello ci sarebbero anche la collega di Sinner, Iga Swiatek, la campionessa di sci Mikaela Shiffrin, diversi calciatori della Premier League e molti altri La Cina "ha rubato i dati del cervello di Jannik Sinner e della collega Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Cina ruba dati del cervello di Sinner, Leclerc, Swiatek, calciatori e altri sportivi con una bandana elettronica, da usare per l'addestramento di soldati o robot dell'esercito"