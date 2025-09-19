Cina | presidente FISU loda rapida crescita di sport universitari nel Paese

Il presidente della FISU Leonz Eder ha elogiato il rapido sviluppo degli sport in Cina durante la sua visita alla FISU University World Cup Football 2025 a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, e ha affermato di aspettarsi che nel Paese vengano organizzati piu’ eventi universitari. Eder, che ha viaggiato spesso in Cina per le competizioni FISU, ha ricordato la sua prima visita nel 1985. “Ho potuto vedere lo sviluppo degli sport in molte citta’ che ho visitato. Cio’ dimostra che questo programma statale ha contribuito allo sviluppo di quest’attivita’ in tutta la Cina. Si tratta di uno sviluppo rapido, che credo non si fermera’ in futuro”, ha affermato il funzionario svizzero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: presidente FISU loda rapida crescita di sport universitari nel Paese

