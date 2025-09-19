Cina | nuovo treno intelligente presentato a Qingdao

Ieri la Cina ha presentato un treno dotato di un sistema di controllo intelligente, costruito secondo gli standard cinesi con diritti di proprieta’ intellettuale completamente indipendenti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652869065286902025-09-19cina-nuovo-treno-intelligente-presentato-a-qingdao Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: nuovo treno intelligente presentato a Qingdao

cina - nuovo

