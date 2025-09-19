Cina | nuovo treno intelligente presentato a Qingdao

Ieri la Cina ha presentato un treno dotato di un sistema di controllo intelligente, costruito secondo gli standard cinesi con diritti di proprieta' intellettuale completamente indipendenti.

