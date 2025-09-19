La regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur rispetta e tutela il diritto delle minoranze etniche di apprendere e utilizzare le proprie lingue parlate e scritte, secondo un libro bianco pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. Il governo regionale adotta un solido approccio alla tutela delle lingue parlate e scritte di tutti i gruppi etnici e li incoraggia ad apprendere le lingue gli uni degli altri, si legge nel documento intitolato “Linee guida del PCC per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati”. Lo Xinjiang presenta aree autonome a tutti e tre i livelli: regionale, di prefettura e di contea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

