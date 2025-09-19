Cina | libro bianco Xinjiang garantisce liberta’ religiosa amministra legalmente affari religiosi

La regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur attua in modo completo, accurato e fedele la politica del Partito comunista cinese sulla liberta’ di credo religioso, rispettando le credenze religiose delle persone, secondo un libro bianco pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. Lo Xinjiang amministra gli affari religiosi in conformita’ con la legge, consente ai gruppi religiosi di gestire autonomamente i propri affari, e guida le religioni affinche’ siano compatibili con la societa’ socialista, si legge nel documento intitolato “Linee guida del PCC per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: libro bianco, Xinjiang garantisce liberta’ religiosa, amministra legalmente affari religiosi

