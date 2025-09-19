La regione autonoma dello Xinjiang Uygur ha migliorato la conservazione generale del proprio patrimonio culturale, secondo un libro bianco pubblicato oggi. Il libro bianco, intitolato “Linee guida del PCC per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati”, e’ stato pubblicato dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese. Il documento afferma che lo Xinjiang ha formulato piani per la protezione del patrimonio culturale regionale, e ha emanato normative locali per rafforzare le garanzie legali per la conservazione del patrimonio culturale. Entro il 2024, la regione ospitava 195 istituzioni per la protezione del patrimonio culturale a tutti i livelli, 150 musei registrati, e vantava 9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: libro bianco, patrimonio culturale Xinjiang tutelato in modo efficace