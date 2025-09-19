Cina | Jingdezhen millenaria citta’ della porcellana diventa giovane chic
Jingdezhen, la capitale cinese della porcellana, si e’ evoluta da citta’ industriale in declino a fiorente centro in cui il turismo culturale e l’antico artigianato della ceramica alimentano una straordinaria rinascita. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652979865297982025-09-19cina-jingdezhen-millenaria-citta-della-porcellana-diventa-giovane-chic Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - jingdezhen
Cina: Jiangxi, Jingdezhen hub di innovazione culturale e turismo
Cina: robot riaccende antica fornace a Jingdezhen
China Xinhua News. . Godetevi la musica eseguita dai "pianisti robot" all'Inclusion Conference sul Bund 2025 a Shanghai, in Cina. Vai su Facebook
Nella rinomata "capitale cinese della porcellana", Jingdezhen, un robot ha alzato una torcia durante la cerimonia di riaccensione di un'antica fornace. - X Vai su X