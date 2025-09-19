Cina-Italia | vice premier Salvini Paesi hanno potenziale di cooperazione
La Cina e l’Italia presentano un potenziale di cooperazione in una vasta gamma di settori, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica, gli scambi economici e culturali, ha affermato il vice primo ministro italiano Matteo Salvini. Salvini, che e’ anche ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha formulato queste osservazioni martedi’ in un’intervista con Xinhua mentre partecipava a un ricevimento co-organizzato dall’Ambasciata cinese in Italia e dalla Missione permanente della Cina presso le agenzie delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, in occasione del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese e del 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
