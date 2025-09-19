Cina | emette monete commemorative per 70mo anniversario Xinjiang

Questa foto, scattata oggi 19 settembre 2025, mostra una serie di monete commemorative per celebrare il 70mo anniversario dell’istituzione della regione autonoma dello Xinjiang uiguro. Oggi la Banca popolare cinese ha emesso una serie di monete commemorative in oro e argento per celebrare l’anniversario della regione, nella Cina nord-occidentale. La serie, composta da una moneta d’oro e una d’argento, ha corso legale in Cina. Questa foto, scattata oggi 19 settembre 2025, mostra una serie di monete commemorative per celebrare il 70mo anniversario dell’istituzione della regione autonoma dello Xinjiang uiguro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

