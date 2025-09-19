Cina | corridoio commerciale internazionale terra-mare di Qinzhou

Una foto, scattata da un drone il 16 settembre 2025, mostra una veduta del porto di Qinzhou, citta’ di Qinzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Fino all’agosto 2025, il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare aveva ampliato la sua portata a 577 porti in 127 Paesi e regioni, gestendo oltre 1.316 categorie di prodotti. Una foto, scattata da un drone il 16 settembre 2025, mostra una veduta del porto di Qinzhou, citta’ di Qinzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Fino all’agosto 2025, il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare aveva ampliato la sua portata a 577 porti in 127 Paesi e regioni, gestendo oltre 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: corridoio commerciale internazionale terra-mare di Qinzhou

Cina: Guangxi, Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare a Qinzhou

La Polonia, dopo lo sconfinamento dei droni, ha chiuso i confini per i treni che arrivavano dalla Bielorussia (e Cina). Ora sempre di più, è necessario lo sviluppo dell'IMEC e del corridoio centrale dell'Asia.

La Cina inaugura il nuovo corridoio con l'Europa che accorcia i tempi di viaggio a 18 giorni. Deandreis: «Trieste resta crocevia decisivo». Destro: «A rischio la centralità del Mediterraneo»

