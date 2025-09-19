Cime tempestose e foliage visti dall' alto | le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia
Da Brunate a Lanzo d'Intelvi, da Pigra al Sacro Monte di Varese, per arrivare a Laveno e San Pellegrino Terme. Escursioni "in altezza" per ammirare da una visuale diversa le tante bellezze della nostra regione, fra montagne, boschi e laghi, e i primi colori dell'autunno con il suggestivo foliage. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cime tempestose: la versione ad alto tasso erotico con Margot Robbie turba il pubblico delle proiezioni test
Margot Robbie dice che il suo film "Cime tempestose" è «fantastico, meglio di "Saltburn"». Non ci resta che aspettare di vederlo a San Valentino 2026
Margot Robbie: "Cime Tempestose di Emerald Fennell è più folle del suo precedente film Saltburn"
Di Emily Brontë Cime Tempestose non ha bisogno di commenti o recensioni. Cime Tempestose è un capolavoro della letteratura inglese e (perché no?) mondiale ed è uno di quei romanzi che almeno una volta nella vita bisogna leggere e non solo vederne il
La regista Emerald Fennell firma una pellicola che siamo sicuri farà il pienone in sala: la nuova versione cinematografica di "Cime Tempestose" si preannuncia bollente. Ecco il teaser
Cime tempestose e foliage visti dall'alto: le otto funicolari e funivie più spettacolari della Lombardia.
Da Locarno alla Madonna del Sasso - L’impianto di trasporto a fune che dalla deliziosa Locarno porta al Santuario della Madonna del Sasso, sul monte Orselina, è una tipica funicolare a un solo binario con scambio asimmetrico. Da ilgiorno.it
La funicolare Belle Epoque del Sacro Monte - Un dislivello di 167 metri con un percorso di poco meno di 400 metri che conduce in cima al Santuario e al borgo di Santa Maria del Monte. ilgiorno.it scrive