L’invito ai giovani cooperatori è di non avere paura del futuro. Anche perché il modello cooperativo è molto moderno e in grado di tenere vive le relazioni, che sono un patrimonio che non possiamo permettere alla tecnologia di sopraffare. Così il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ieri a Cesena Fiera, all’evento ‘Il nostro futuro’, organizzato da Legacoop Romagna nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni dalla rinascita del movimento cooperativo dopo la Liberazione. In sala erano presenti più di 250 cooperatori da tutta la Romagna. "Nel 2009 - ha ricordato in apertura il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - Unipol tenne una riuscitissima convention a Cesena, per serrare le fila nel pieno della crisi finanziaria globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimbri dà una spinta ai giovani cooperatori