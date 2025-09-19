La trattativa sulla cassa integrazione per l’ex Ilva entra in stallo a Roma, lasciando lavoratori e azienda sospesi fra urgenza industriale e attesa politica. Le rivendicazioni di Fiom, Fim e Uilm La mattinata al ministero del Lavoro si è trasformata in un confronto acceso, dominato dalle voci dei rappresentanti di Fiom, Fim e Uilm, determinati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Cigs ex Ilva in stallo, sindacati chiedono un segnale da Palazzo Chigi