Hanno affrontato in salita quella che, per chi sale da Bormio, è invece discesa, ma la strada è la stessa, la strada di valico più alta d’Italia e una delle più affascinanti d’Europa: quella dello Stelvio della quale proprio nel 2025 si celebrano i 200 anni dall’inaugurazione. L’impresa porta la firma dell’attivista ambientale padovano Luciano Strabello e di un collega, Carlo Pasqualotto, e non è legata all’abbattimento di qualsivoglia record, ma a qualcosa di molto più lodevole. Una protesta silenziosa contro l’inciviltà di troppi visitatori, ciclisti e motociclisti in primis: raccogliere i rifiuti abbandonati lungo i 25 chilometri e le 48 curve del celebre passo alpino, dai 907 metri di Prato ai 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclisti spazzini sullo Stelvio. Un monito agli altri sportivi

