Ciclismo tutto pronto per il 54° Trofeo Città di Lucca per élite e under 23

Lucca, 19 settembre 2025 – Nel 2026 l’Unione Ciclistica Lucchese 1948 sarà chiamata ad organizzare a Lucca il Campionato Italiano Under 23, per cui il 54° Trofeo Città di Lucca-Ricordando Giacomo Puccini in programma domenica 21 settembre lo possiamo considerare sotto certi aspetti una prova generale della manifestazione tricolore anche perché l’edizione di quest’anno della gara avrà l’etichetta di nazionale. Il tutto sotto la regìa della storica società lucchese presieduta da Angelo Battaglia mentre suo padre Gianfranco già giudice di gara per 31 anni e poi presidente del Comitato Provinciale di Lucca della Federciclismo del quale ha oggi il ruolo di presidente onorario, è il direttore organizzativo della U. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

