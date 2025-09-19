Ciclismo sistema GPS sulle bici dei corridori ai Mondiali per aumentare la sicurezza
L’UCI ha annunciato che ai Mondiali su strada di Kigali 2025 (21-28 settembre) verrà introdotto un innovativo sistema di tracciamento GPS per aumentare la sicurezza dei corridori. La novità riguarda tutte le categorie – élite, under 23 e junior, sia maschili che femminili – e prevede l’installazione di un piccolo dispositivo sotto la sella di ogni bici. Il sistema permetterà il monitoraggio in tempo reale di posizione e velocità, consentendo agli organizzatori di individuare subito eventuali anomalie come lo stop improvviso di un corridore. In tali casi, l’allarme verrà trasmesso istantaneamente a commissari, medici e addetti alla sicurezza, rendendo l’intervento più rapido ed efficace. 🔗 Leggi su Oasport.it
I conflitti nell'est dell'Europa, l'invasione via terra a Gaza, ma anche i Mondiali di ciclismo in Ruanda e uno sguardo sul sistema scolastico di paesi vicini e lontani: questo e molto altro nella settimana di Radio3 Mondo, alle 06.50 e alle 11 alla radio e su RaiPla
