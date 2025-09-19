Ciclismo il ct della Slovenia | Siamo i favoriti ai Mondiali Roglic può scombussolare tutto
Cresce l’attesa per la prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo su strada, che chiuderà il programma della manifestazione iridata, domenica 28 settembre. La squadra favorita non può che essere quella slovena che ha nelle proprie fila il campione in carica, Tadej Pogacar. Non sarà però facile gestire la situazione sul duro percorso in quel di Kigali, in Ruanda: tanti strappi, diverse squadre che proveranno a far saltare il banco. A commentare la situazione il ct sloveno Uroš Murn che ha dichiarato: “La squadra è più preparata rispetto allo scorso anno per gestire la gara. Tutti correranno contro di noi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ciclismo, la Slovenia annuncia i convocati per i Mondiali in Ruanda: doppio impegno per Tadej Pogacar
