Ci sono 98 cantieri aperti anche per questo stiamo cercando laureati Stem perché con tutte queste infrastrutture abbiamo bisogno di tecnici le parole di Ventura

F errara, 18 set. (askanews) – “Italferr ci ha raccontato che ci sono 98 cantieri aperti adesso in Italia”. Anche per questo “stiamo cercando laureati Stem perché con tutte queste opere abbiamo bisogno di tecnici”. Lo ha detto Francesco Ventura, consigliere Oice con delega per l’ambiente, al convegno “Le sfide ingegneristiche per la progettazione di grandi infrastrutture: tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale” organizzato a RemTech Expo di Ferrara. Leggi anche › Ragazze e Stem: il passo avanti di Girls Code it Better “Il tema per noi progettisti è quello delle grandi infrastrutture. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ci sono 98 cantieri aperti, anche per questo "stiamo cercando laureati Stem perché con tutte queste infrastrutture abbiamo bisogno di tecnici", le parole di Ventura.

