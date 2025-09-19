Chrome con le nuove funzioni Google ha sdoganato definitivamente l' AI nei browser

Il gigante ha integrato Gemini nel browser più usato al mondo, un punto di svolta che cambierà il modo in cui navighiamo su internet (e che non piacerà a tutti). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chrome, con le nuove funzioni Google ha sdoganato definitivamente l'AI nei browser

Antitrust USA, Chrome rimane a Google ma con nuove restrizioni

