La Gazzetta dello Sport ha intervistato Evelina Christillin che ha raccontato della sua lunga amicizia con l’avvocato Agnelli e anche alcuni aneddoti Quando è che l’Avvocato la fece salire per la prima volta sul suo elicottero? «Credo che sia stato nel 1971. Ero sciatrice, azzurra nella nazionale B, avevo partecipato a qualche gara di Coppa del Mondo. Ero bravina, non bravissima. L’Avvocato andava a sciare con l’elicottero e un giorno disse a mio padre: ‘La prossima volta porta la ragazzina, voglio vedere come scia’». È vero che l’Avvocato l’aveva soprannominata “Moon Face”, Faccia di Luna. «Verissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Christillin: «Dopo il derby l'Avvocato passava da Boniperti e gli raccontava cose incredibili inventate»