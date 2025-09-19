Christillin applaude la Juve | Non mi illudo ma posso dire questa cosa sulla squadra di Tudor Poi torna a parlare di Calciopoli

Christillin alla Gazzetta: la dirigente Uefa si racconta tra aneddoti sull’Avvocato Agnelli, la notte della Superlega e il rapporto con Andrea. Un fiume di ricordi, aneddoti e confessioni a cuore aperto. Evelina Christillin, figura storicamente legata alla famiglia Agnelli e alla Juventus, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso alcuni dei momenti più iconici e drammatici della storia bianconera, offrendo una prospettiva unica e personale. Dal rapporto speciale tra suo padre e l’ Avvocato Gianni Agnelli, fino al legame con le leggende del club, emerge il ritratto di un’epoca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Christillin applaude la Juve: «Non mi illudo ma posso dire questa cosa sulla squadra di Tudor». Poi torna a parlare di Calciopoli

